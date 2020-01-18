Silifke'de öğrencilerin kar keyfi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silifke'de öğrencilerin kar keyfi - Son Dakika

Silifke'de öğrencilerin kar keyfi

6 saat önce

Silifke'de öğrencilerin kar keyfiMERSİN'in Silifke ilçesinde yarı yıl tatili nedeniyle karnelerini alan öğrenciler, Silifke Belediyesi tarafından kamyonla getirilen kar ile eğlenceli anlar yaşadı.

Silifke'de öğrencilerin kar keyfi

MERSİN'in Silifke ilçesinde yarı yıl tatili nedeniyle karnelerini alan öğrenciler, Silifke Belediyesi tarafından kamyonla getirilen kar ile eğlenceli anlar yaşadı.

Silifke Anıt Meydanı'na getirilen karların üzerinde yüzlerce çocuğun aileleriyle bir araya gelip doyasıya kartopu oynadılar. Ardından bazı vatandaşlar karlı pekmez yemenin tadını çıkartırken bazıları ise sucuk ekmeği tercih etti. Çocukların aralarına alarak kartopu oynadığı Belediye Başkan Vekili Sadık Altınok, çocukluğuna döndüğünü yaklaşık 30 yıldır kartopu oynamadığını söyledi.

Silifke'de öğrencilerin kar keyfi

Silifke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji, yeni hafta öncesi soğuk hava için alarm verdi! İşte il il hava durumu
Terör örgütü PKK'nın lider kadrosunu yakalanma korkusu sardı! Sürekli yer değiştiriyor Beşiktaş'ta korkunç olay! Şoför ölü, arka koltuktaki kişi ise ağır yaralı bulundu Siyanürle intihar eden 4 kardeşin bakkal borçlarını "Robin Hood" ödedi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 19:32:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Silifke'de öğrencilerin kar keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]