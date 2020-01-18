Silifke'de öğrencilerin kar keyfi - Son Dakika

Silifke'de öğrencilerin kar keyfi
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Silifke'de öğrencilerin kar keyfiMERSİN'in Silifke ilçesinde yarı yıl tatili nedeniyle karnelerini alan öğrenciler, Silifke Belediyesi tarafından kamyonla getirilen kar ile eğlenceli anlar yaşadı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:56 Kaynak: DHA
Silifke'de öğrencilerin kar keyfi
MERSİN'in Silifke ilçesinde yarı yıl tatili nedeniyle karnelerini alan öğrenciler, Silifke Belediyesi tarafından kamyonla getirilen kar ile eğlenceli anlar yaşadı.
Silifke Anıt Meydanı'na getirilen karların üzerinde yüzlerce çocuğun aileleriyle bir araya gelip doyasıya kartopu oynadılar. Ardından bazı vatandaşlar karlı pekmez yemenin tadını çıkartırken bazıları ise sucuk ekmeği tercih etti. Çocukların aralarına alarak kartopu oynadığı Belediye Başkan Vekili Sadık Altınok, çocukluğuna döndüğünü yaklaşık 30 yıldır kartopu oynamadığını söyledi.
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