Silifke'de okçulara antrenörlük eğitimi verildi

Silifke ilçesinde Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından 1. kademe yardımcı antrenörlük kursu düzenlendi.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, Maliye Gençlik ve Yıldırım Beyazıt Gençlik Kampı'nda gerçekleşen kursun açılışında yaptığı konuşmada, Türk okçuluğunu yaygınlaştırmak, yeni nesillere aktarmak, ulusal ve uluslararası seviyede tanıtmak için kurslar düzenlediklerini belirtti.

Toksöz, ata yadigarı Türk okçuluğunu halka doğru ve bilimsel şekilde ulaştıracak yeni antrenörler yetiştirmek için bu eğitimlere başladıklarını kaydetti.