Son Dakika Haberleri: Silifke'de orman yangını (1)
Son Dakika Güncel Haber

Silifke'de orman yangını (1)

1 saat önce

MERSİN'in Silifke ilçesinde orman yangını çıktı.

Silifke'de orman yangını (1), System.String[]


MERSİN'in Silifke ilçesinde orman yangını çıktı. Yerleşim birimlerini tehdit eden yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.
Toros Dağları eteklerindeki Değirmendere Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 15 arasöz ve 6 su tankı ile yangına müdahale edildi. Silifke- Mut karayolu üzerindeki Değirmendere Mahallesi'ne vatandaşların girişlerine izin verilmezken, yangın söndürme çalışması havadan ve karadan sürdürülüyor.

- Mersin
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:47 Kaynak: DHA
Toros Dağları, Değirmendere, Silifke, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Yavuz" sondaj gemisi Mersin açıklarına ulaştı Metil alkol şüphesiyle hastaneye kaldırılan 14 kişiden 5'i hayatını kaybetti 80 yıllık demir ustası makinelere yenik düştü İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer'in eşinin belediyede işe başladığı iddialarını yalanladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 17:20:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silifke'de orman yangını (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]