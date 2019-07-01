Son Dakika Haberleri: Silifke'de orman yangını (2)
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Silifke'de orman yangını (2)

1 saat önce

SÖNDÜRÜLDÜMersin'in Silifke ilçesine bağlı olan, Toros Dağları eteklerindeki Değirmendere Mahallesi'nde çıkan orman yangını, 6 saatlik müdahale sonucu söndürüldü.

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SÖNDÜRÜLDÜ
Mersin'in Silifke ilçesine bağlı olan, Toros Dağları eteklerindeki Değirmendere Mahallesi'nde çıkan orman yangını, 6 saatlik müdahale sonucu söndürüldü. Alevlere 2 helikopter, 15 arasöz ve 6 su tankı ile müdahale edildi. Bölgede, 20 dönümlük yeşil alanın zarar gördüğü belirtildi. 10 dönüm alandaki limon, erik ve zeytin ağacı ile 10 dönümlük kızılçam ormanının yandığı bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin),


Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:55 Kaynak: DHA
Toros Dağları, Değirmendere, Silifke, Mersin, Güncel
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