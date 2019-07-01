Son Dakika Haberleri: Silifke'de orman yangını
Son Dakika Güncel Haber

Silifke'de orman yangını

33 dakika önce

Mersin'in Silifke ilçesinde orman yangını çıktı.

Silifke'de orman yangını, System.String[]
Mersin'in Silifke ilçesinde orman yangını çıktı.
Alınan bilgiye göre, Değirmendere mevkisindeki ormanlık alan ile limon, nar ve zeytin bahçelerinin bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, olay yerine sevk edildi.
Ekipler, 4 helikopter, 15 arazöz ve 6 su tankıyla yangına müdahale ediyor.
Öte yandan, yangın nedeniyle Silifke ve Mut ilçelerini bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı.
Kısmen kontrol altına alındı
Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının etrafını çevirerek büyümesini önlediklerini söyledi.
Kısmen kontrol altına aldıkları yangına müdahalenin sürdüğünü belirten Yılmaz, 4 helikopterin havadan, 15 arazöz, 6 su tankı ve 100'e yakın orman işçisinin de karadan alevlerle mücadele ettiğini dile getirdi.
Yılmaz, yangını en kısa sürede kontrol altına almak için çalıştıklarını sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:30 Kaynak: AA
Değirmendere, Silifke, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de korkutan yangın! Ormanlık alana sıçradı "Yavuz" sondaj gemisi Mersin açıklarına ulaştı Antalya'da orman yangını: 1 hektar orman alanı kül oldu 80 yıllık demir ustası makinelere yenik düştü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 17:03:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silifke'de orman yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]