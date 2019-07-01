Son Dakika Haberleri: Silifke'de orman yangını çıktı
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Silifke'de orman yangını çıktı

1 saat önce

Mersin'in Silifke ilçesinde orman yangını çıktı.

Silifke'de orman yangını çıktı, System.String[]
Mersin'in Silifke ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler hem havadan hem karadan yangına müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Silifke ilçesi Değirmendere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Ormanlık alanda dumanları gören vatandaşlar, durumu Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. Gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, anında yangına hem havadan hem de karadan müdahale etmeye başladı.

Ekipler, 4 helikopter, 20 arazöz ve 6 su tankıyla yangına müdahale ediyor. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:36 Kaynak: İHA
Silifke, Mersin, 3. Sayfa
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