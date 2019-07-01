Son Dakika Haberleri: Silifke'de orman yangını yüzünden bazı evler boşaltıldı, yollar trafiğe kapatıldı
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Silifke'de orman yangını yüzünden bazı evler boşaltıldı, yollar trafiğe kapatıldı

1 saat önce

- Silifke'de orman yangını yüzünden bazı evler boşaltıldı, yollar trafiğe kapatıldı Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor Hem havadan hem karadan yangına müdahale edilirken, bölgedeki evler boşaltıldı, yollar da trafiğe kapatıldıMERSİN - Mersin'in...

- Silifke'de orman yangını yüzünden bazı evler boşaltıldı, yollar trafiğe kapatıldı
Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor
Hem havadan hem karadan yangına müdahale edilirken, bölgedeki evler boşaltıldı, yollar da trafiğe kapatıldı
MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Hem havadan hem karadan yangına müdahale edilirken, bölgedeki evler boşaltıldı, yollar da trafiğe kapatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Silifke ilçesi Değirmendere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Ormanlık alanda dumanları gören vatandaşlar, durumu Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. Gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, anında yangına hem havadan hem de karadan müdahale etmeye başladı. Sabahın erken saatlerinden beri yangına müdahale eden ekipler, rüzgardan dolayı zaman zaman zor anlar yaşıyor. 4 helikopter, 20 arazöz ve 6 su tankıyla yangına müdahale eden ekipler, rüzgar nedeniyle yangını henüz kontrol altına alamadı.
Yetkililer yangın bölgesindeki evleri boşaltırken, bölgeden geçen yollar da trafiğe kapatıldı.
Silifke'de orman yangını yüzünden bazı evler boşaltıldı, yollar trafiğe kapatıldı
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:06 Kaynak: İHA
Silifke, Mersin, 3. Sayfa
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