Silifke?de örtü altı kayısı hasadı - Son Dakika

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun da ilçede 45 dönüm örtü altı kayısı hasadından 100 ton üretim beklediklerini belirterek, bereketli bir yıl olmasını diledi.

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