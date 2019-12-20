Silifke'de otizmli çocuklar için eğlence düzenlendi - Son Dakika
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Silifke'de otizmli çocuklar için eğlence düzenlendi

6 saat önce

Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok ve Mersin Otistik Çocukları Yaşatma ve Kazanma Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen engelsiz eğlence programında otizmli çocuklar doyasıya eğlendi.

Silifke'de otizmli çocuklar için eğlence düzenlendi, System.String[]

Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok ve Mersin Otistik Çocukları Yaşatma ve Kazanma Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen engelsiz eğlence programında otizmli çocuklar doyasıya eğlendi.


Otizmli çocuklarla birlikte eğlenceye katılan Başkanvekili Altunok, ailelerle de bir araya geldi. Silifke Belediyesi Düğün Salonunda düzenlenen engelsiz eğlence programına Danışman Eyüp Arslan'la birlikte katılan Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, otizmli çocuklarla tek tek ilgilenerek onlarla birlikte eğlenceye eşlik etti.


Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok yaptığı konuşmada, "Belediye olarak ilçede yaşayan tüm engelli kardeşlerimizin karşılaştıkları sorunların çözümü için elimizden gelen çalışmaları yürütüyoruz. Engelli kardeşlerimizin günlük yaşamlarını kolaylaştırıcı hizmetlerimizin yanı sıra sosyal ve kültürel alanlarda da onları toplum kazandırmayı ve toplumla bütünleştirmeyi hedefliyoruz. Engelli çocuklarımızı toplumdan soyutlamadan onları topluma kazandırmak adına belediye olarak şu an üzerinde hassasiyetle durduğumuz otizmli çocuklar yaşam merkezimizin tamamlanmasına az bir zaman kaldı. Bu merkezimizi inşallah kısa sürede tamamlayarak ilçemizde yaşayan tüm otizmli çocuklarımızı bu merkezde toplayarak onların eğitimine katkı sunacağız. Eğitimle tüm engelleri aşacağımıza inanıyorum. Onlara sahip çıkan siz değerli ailelerimizin bu fedakarlıklarına biz de belediye olarak bir destek vermek istiyoruz" dedi.


Başkanvekili Altunok, burada otizmli çocuklarla ve aileleri ile de bir süre sohbet etti. - MERSİN

Eyüp Arslan, Silifke, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:14 Kaynak: İHA
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