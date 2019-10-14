Son Dakika Haberleri: Silifke'de otluk alanda çıkan yangın evleri teğet geçti
Son Dakika 3. Sayfa Silifke'de otluk alanda çıkan yangın evleri teğet geçti

Silifke'de otluk alanda çıkan yangın evleri teğet geçti

1 saat önce

Mersin'in Silifke ilçesinde otluk alanda gece çıkan yangın, Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir İtfaiye ekiplerinin ortaklaşa müdahalesiyle sabaha karşı söndürüldü.

Silifke'de otluk alanda çıkan yangın evleri teğet geçti, System.String[]

Mersin'in Silifke ilçesinde otluk alanda gece çıkan yangın, Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir İtfaiye ekiplerinin ortaklaşa müdahalesiyle sabaha karşı söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde çıkan yangın, Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sabaha karşı söndürüldü. Yangının bulunduğu alandaki 10 ev tedbir amaçlı boşaltılırken, 3 dönüm ormanlık alan ve 10 dönümlük zeytin, nar ve badem ağaçları zarar gördü.


Otluk alanda başlayan ve daha sonra ormanlık alana ve ekili bahçelere sıçrayan yangın için soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Orman İşletme Müdürlüğü, Silifke, Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:21 Kaynak: İHA
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