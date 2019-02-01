Silifke'de Pet Şişeyi Getirene Bez Torba Kampanyası
46 dakika önce
Mersin'in Silifke ilçesinde belediye tarafından "5 pet şişe getir bez torbayı götür" kampanyası başlatıldı.
Mersin
'in Silifke
ilçesinde belediye tarafından "5 pet şişe getir bez torbayı götür" kampanyası başlatıldı.
Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut
, Anıt Meydanı çevresinde kampanya kapsamında kurulan stantları ziyaret etti.
Pet şişe getiren vatandaşlarla sohbet eden Turgut, bez torba hediye etti.
Turgut, gazetecilere yaptığı açıklamada, hem vatandaşlara ekonomik olarak katkıda bulunmak hem de çevre dostu bir etkinlik yapmak için kampanyayı başlattıklarını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:38 Kaynak: AA
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