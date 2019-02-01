Son Dakika Haberleri: Silifke'de Pet Şişeyi Getirene Bez Torba Kampanyası

Silifke'de Pet Şişeyi Getirene Bez Torba Kampanyası

46 dakika önce

Mersin'in Silifke ilçesinde belediye tarafından "5 pet şişe getir bez torbayı götür" kampanyası başlatıldı.

Silifke'de Pet Şişeyi Getirene Bez Torba Kampanyası, System.String[]
Mersin'in Silifke ilçesinde belediye tarafından "5 pet şişe getir bez torbayı götür" kampanyası başlatıldı.

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Anıt Meydanı çevresinde kampanya kapsamında kurulan stantları ziyaret etti.

Pet şişe getiren vatandaşlarla sohbet eden Turgut, bez torba hediye etti.

Turgut, gazetecilere yaptığı açıklamada, hem vatandaşlara ekonomik olarak katkıda bulunmak hem de çevre dostu bir etkinlik yapmak için kampanyayı başlattıklarını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:38 Kaynak: AA

Mustafa Turgut, Mersin, Silifke, Güncel
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