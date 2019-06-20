Silifke'de sağanak, sele yol açtı
1 saat önce
MERSİN'in Silifke ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak, nedeniyle sel meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:32 Kaynak: DHA
MERSİN'in Silifke
ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak, nedeniyle sel meydana geldi. Yaylada yollar taş ve toprakla dolarken, bazı evleri su bastı. Belediye ekipleri, bölgede temizlik çalışması başlattı.
Yoğun yağış, Silifke ilçe merkezine 43 kilometre uzaklıktaki Kırkgeçit Yaylası'nda etkili oldu. Akşam saatlerinde bastıran sağanak, yüksek kesimlerden gelen su ile birleşince sel meydana geldi. Selin taşıdığı toprak ve taş yığınları yola dolarken, bazı evleri de su bastı. Mahalleli kendi imkanıyla sel sularından kurtulmaya çalışırken, yollar da tahrip oldu. Bunun üzerine Silifke Belediyesi bölgeye iş makinesi gönderdi. Ekipler sel suları ile birlikte gelen toprak ve taş yığınlarını temizleye başladı.
- Mersin
Araklı'daki sel felaketinden korkunç görüntüler geldi!
Hobi olarak başladığı Japon eriğinden 120 ton ürün elde etti
Sağanak yağışın etkili olduğu Beykoz'da göle dönen yolda minibüs mahsur kaldı
Otobüsteki kadını darp edip kaçıran saldırganlar yakalandı