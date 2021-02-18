Silifke'de sokak hayvanları için barınak ve mama desteği - Son Dakika

Silifke'de sokak hayvanları için barınak ve mama desteği

18.02.2021 11:31
Silifke'de sokak hayvanları için barınak ve mama desteği, System.String[]

Silifke Ülkü Ocakları Başkanlığı ile MHP Silifke İlçe Teşkilatınca sokak hayvanları için park ve bahçelere barınaklar yerleştirilerek su ve mama bırakıldı.

Silifke Ülkü Ocakları Başkanlığı ile MHP Silifke İlçe Teşkilatınca sokak hayvanları için park ve bahçelere barınaklar yerleştirilerek su ve mama bırakıldı.

MHP Silifke İlçe Teşkilatından yapılan yazılı açıklamaya göre, soğuk günlerde sokak hayvanlarının beslenme ve barınma sorununu çözmek için çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında, şehrin farklı noktalarına mama ve su bırakıldığı, park ve bahçelere de kapalı barınaklar yerleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülkü Ocakları Silifke İlçe Başkanı İsmail Ateş, projeyle sokak hayvanlarının soğuktan korunmaları ve sağlıklı beslenebilmeleri için yaşam alanlarını düzenlediklerini belirtti.

Barınakların şehrin değişik noktalarına konulduğunu aktaran Ateş, "Can dostlarımız için temin ettiğimiz barınma ünitelerini şehrimizin belirli noktalarına yerleştirdik. MHP Kadın Kolları Başkanımız Kıvanç Derya ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla onların ihtiyacı olan su ve yiyecekleri de barınma ünitelerine koyduk. Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.???????

Milliyetçi Hareket Partisi, Sokak Hayvanları, Hisarcık, Silifke, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Silifke'de sokak hayvanları için barınak ve mama desteği - Son Dakika


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