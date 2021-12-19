SİLİFKE'DE SULAMA KANALINDA KADIN CESEDİ BULUNDU - Son Dakika

MERSİN'in Silifke ilçesinde yaşayan Durşen Ç.'nin (48) cesedi, sulama kanalında bulundu.

İlçeye bağlı Gazi Mahallesi Cezaevi Yolu Kanal Caddesi santral mevkiinde bulunan sulama kanalında kadın cesedi gören vatandaşlar, itfaiyeye ve polise haber verdi. İhbar üzerine olay sevk edilen dalgıç ekibi, kadının cesedine ulaştı. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan cesedin, Durşen Ç.'ye ait olduğu belirlendi. Durşen Ç.'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.