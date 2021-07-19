Silifke'de tarihi Taş Köprü bakım ve onarım nedeniyle trafiğe kapatılıyor - Son Dakika

Silifke Kaymakamlığı, tarihi Taş Köprü'nün bakım ve onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacağını bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçenin sembollerinden olan köprünün 26 Temmuz Pazartesi gününden itibaren araç ve yaya trafiğine kapatılacağı belirtildi.

Köprüde bakım ve onarım çalışmaları tamamlanana kadar trafiğin Atatürk Köprüsü üzerinden sağlanacağı kaydedildi.