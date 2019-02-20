Son Dakika Haberleri: Silifke'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 4 Ölü

Silifke'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 4 Ölü

2 saat önce

- Olay yerinden görüntüler MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

- Olay yerinden görüntüler MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:11 Kaynak: AA

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