Silifke'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 4 Ölü
2 saat önce
- Olay yerinden görüntüler MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
- Olay yerinden görüntüler MERSİN - Mersin
'in Silifke
ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:11 Kaynak: AA
Mersin'de Minibüs Devrildi: 4 Ölü, 26 Yaralı
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