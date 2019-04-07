Son Dakika Haberleri: Silifke'de Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi İçin Eğitim Verildi

Silifke'de Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi İçin Eğitim Verildi

59 dakika önce

Mersin'in Silifke ilçesinde, tarım sektöründe çalıştırılan çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik eğitim verildi.

Silifke'de Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi İçin Eğitim Verildi, System.String[]
Mersin'in Silifke ilçesinde, tarım sektöründe çalıştırılan çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik eğitim verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Mersin İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Hakları Koordinatörlüğü tarafından verilen eğitim seminerine Silifke, Anamur, Mut ve Bozyazı ilçelerinde görev yapan tarım ve hayvancılık ilçe müdürlükleri personelleriyle, ziraat odaları personelleri katıldı.

İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, programda yaptığı konuşmada, dünyada ve Türkiye'de çocuk işçiliğinin en yoğun olduğu sektörlerin başında tarımın geldiğini, bunu sırasıyla sanayi ve sokakta çalışan çocukların izlediğini söyledi. Bu kapsamda öncelikli olarak tarımda risk altında çocuk çalıştırılmaması için alanda görev yapan uzman personellerin bilgilendirildiğini belirten Sarı, "Çocuk işçiliğinin önlenmesi ve azaltılması için herkesin ve her kurumun öncelikle yapacağı çalışmalar var. Tarım sektöründeki vatandaşlarımızın, tarım yapılan sera ve benzeri alanlarda hiçbir şekilde küçük yaşta çocuk çalıştırmaması ve bulundurmaması gerekmektedir. Bunun yanında zirai ilaçlar mutlaka kapalı ve kilit altında, dolap ya da odalarda tutulmalı, evlerde her ne şekilde olursa olsun zirai ilaçların açık alanda bulundurulmaması gerekmektedir. Sulama havuzları ve su kanallarının etrafları da mutlaka korunaklı hale getirilmedir" dedi.

Çocuk işçiliğinin önlenmesi konusunda her kurumun sorumlulukları bulunduğuna dikkat çeken Sarı, bu konuda bütün kurumları dikkatli ve duyarlı olmaya çağırdı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:02 Kaynak: İHA

İşçi, Silifke, Güncel
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