Silifke'de

Silifke ilçesinde "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Konferansı" gerçekleştirildi.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen konferansta bölgede yetişen aromatik bitkilerin değerlendirilmesi ve ihracatı konusunda çiftçiler bilgilendirildi.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, konferansın üreticiler için faydalı olduğunu belirtti.

Konferans sonunda katılımcılara plaket verildi.