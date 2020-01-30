Silifke'de "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Konferansı" düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silifke'de 'Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Konferansı' düzenlendi - Son Dakika

Silifke'de "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Konferansı" düzenlendi

6 saat önce

Silifke ilçesinde "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Konferansı" gerçekleştirildi.

Silifke'de

Silifke ilçesinde "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Konferansı" gerçekleştirildi.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen konferansta bölgede yetişen aromatik bitkilerin değerlendirilmesi ve ihracatı konusunda çiftçiler bilgilendirildi.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, konferansın üreticiler için faydalı olduğunu belirtti.

Konferans sonunda katılımcılara plaket verildi.

Silifke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:10 Kaynak: AA
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