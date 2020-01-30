Son Dakika › Güncel › Silifke'de 'Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Konferansı' düzenlendi - Son Dakika
Silifke'de "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Konferansı" düzenlendi
6 saat önce
Silifke ilçesinde "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Konferansı" gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:10 Kaynak: AA
Silifke ilçesinde "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Konferansı" gerçekleştirildi.
Silifke Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen konferansta bölgede yetişen aromatik bitkilerin değerlendirilmesi ve ihracatı konusunda çiftçiler bilgilendirildi.
Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, konferansın üreticiler için faydalı olduğunu belirtti.
Konferans sonunda katılımcılara plaket verildi.
Son Dakika Taksici aracını denize sürüp intihar etti Son Dakika: Erdoğan'dan Trump'ın Ortadoğu planına sert tepki: Yüzyılın anlaşması dedikleri bir işgal projesidir Ergenekon davasının gizli tanığı Ümit Sayın ölü bulundu Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ercan'dan korkutan açıklama: Büyük bir deprem bekliyorum