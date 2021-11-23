Silifke'de uyuşturucu ile yakalanan 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde uyuşturucu madde ile birlikte yakalanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği tarafından yapılan çalışmada, B.A.K. adlı şüphelinin üzerinde 156 gram bonzai ile 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - MERSİN