Silifke'de uyuşturucu madde satışına suçüstü - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde sattığı ileri sürülen M.M. adlı şahıs A.Y isimli şahsa bonzai madde satışı yaparken 4 gram uyuşturucu ile suçüstü yakalandı.

Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak

Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu