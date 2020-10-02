Silifke'de uyuşturucu madde satışına suçüstü - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde sattığı ileri sürülen M.M. adlı şahıs A.Y isimli şahsa bonzai madde satışı yaparken 4 gram uyuşturucu ile suçüstü yakalandı.
Şahıslar uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 12:16 - Kaynak: İHA
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