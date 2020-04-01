Silifke'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Silifke'de uyuşturucu operasyonu
7 saat önce
Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, Atakent Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
Yapraklıkoy mevkisinde şüphe üzerine durdurulan kişinin üzerinde yapılan aramada 75 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:02 Kaynak: AA
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