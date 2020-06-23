Silifke'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Zanlının üzerinde arama yapan ekipler kağıda sarılı 5 gram esrar maddesi ile içmek için kullandığı 1 paket sigara kağıdı ele geçirdi.

Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atakent Mahallesinde şüpheli bir kişinin uyuşturucu madde sattığını tespit etti.

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