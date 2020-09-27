Silifke'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kentte bir kişiyi takip eden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri yaptıkları operasyonda uyuşturucu ticareti yapmak isteyen H.S'yi gözaltına aldı. Şahsın üzerinde 3 gram bonzai, evinde yapılan aramalarda ise 40 gram bonzai ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. - MERSİN