Silifke'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kabasakallı, Atakent ve Sökün mahallelerinde uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik operasyon başlattı.

Belirlenen adreslerde ve bir otomobilde yapılan aramalarda 80 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 10 hap, 2 uyuşturucu kullanımı için düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer şüpheliler serbest bırakıldı.