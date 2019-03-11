Silifke'de Yapılacak Pazar Yerinin Temeli Atıldı
1 saat önce
Mersin'in Silifke ilçesinde yapılacak olan kapalı pazar yerinin temeli atıldı.
Mersin
'in Silifke
ilçesinde yapılacak olan kapalı pazar yerinin temeli atıldı.
Silifke Belediyesince, Gazi Mahallesi'nde 5 bin 200 metrekare kapalı alana inşa edilecek pazar yeri için temel atma töreni düzenlendi.
Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut
, törendeki konuşmasında, projeyle hem pazarcı esnafının uygun bir alanda faaliyet vermelerini istediklerini hem de vatandaşların daha sağlıklı ve düzenli koşullarda ihtiyaçlarını karşılamayı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.
Pazarcılığın artık sokaklardan kalkması gerektiğini aktaran Turgut, "pazar ihtiyaçlarını yapmalarını sağlayacaklarını kaydetti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:06 Kaynak: AA
Son Dakika! Beykoz'daki Yalısı Nedeniyle Mahkemelik Olan Şarkıcı Ebru Gündeş Beraat Etti
"Ezan Islıklandı" Diyen İktidara Yakın Gazeteci: Yanlış Bilgi Verdiğim İçin Özür Dilerim
Araç Sahipleri Dikkat! Benzine 15 Kuruş Zam Bekleniyor
Trabzon'dan Gemilerle Gürcistan'a Taş Taşınacak