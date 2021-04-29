Silifke'de yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi - Son Dakika

Silifke'de yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

29.04.2021 10:18
Silifke'de yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi, System.String[]

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları kapsamında yapılan İlkokullar Arası Resim ve Ortaokullar Arası Şiir yarışmalarında ve Mersin Okul Sporları Online Satranç Turnuvasında okullardan dereceye giren öğrenciler ödüllerini Silifke Kaymakamlığında Covid-19 salgınından dolayı...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları kapsamında yapılan İlkokullar Arası Resim ve Ortaokullar Arası Şiir yarışmalarında ve Mersin Okul Sporları Online Satranç Turnuvasında okullardan dereceye giren öğrenciler ödüllerini Silifke Kaymakamlığında Covid-19 salgınından dolayı alınan tedbirler ve önlemler kapsamında Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı'nın elinden aldı.

Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin'in de katıldığı ödül töreninde Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı başarılarından dolayı öğrencileri kutladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında yapılan yarışmalar ve dereceye giren öğrenciler şunlar:

İlkokullar Arası Resim Yarışması: Birinci Asya Ateş-Göksu İlkokulu, ikinci İnci Nefes Akdemir- Göksu İlkokulu, üçüncü Tuana Çınar Bağış-Silifke Final İlkokulu.

Ortaokullar Arası Şiir Yarışması: Birinci Eren Yumuşakipek-Atatürk Ortaokulu, ikinci İsmail Hakkı Çetiner-Karadedeli Ortaokulu ve üçüncü Hatice Oğur- Cengiz Topel Ortaokulu

2020-2021 Eğitim- Öğretim Yılı Mersin Okul Sporları Online Satranç Turnuvası takım sıralamasında ise Minikler Genel B Kategorisinde Şehit Barbaros Yılmaz İlkokulu'ndan takım adına üçüncülük ödülünü Armin Çağhan Küçük, Minikler Kızlar B Kategorisinde aynı okuldan takım adına üçüncülük ödülünü Elif Ela Ceylan ve Minikler Kızlar A Kategorisinde yine aynı okuldan takım adına ikincilik ödülünü Göksu Gökçay aldı. - MERSİN

Silifke'de yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi
Silifke'de yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Silifke, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Silifke'de yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi - Son Dakika


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