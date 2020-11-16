Silifke'de zabıta kaldırım işgali yapan esnafı denetledi - Son Dakika

Silifke'de zabıta kaldırım işgali yapan esnafı denetledi

Silifke Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede kaldırım işgali yapan esnafı denetleyerek uyardı.

Silifke Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede kaldırım işgali yapan esnafı denetleyerek uyardı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri tarafından şehir merkezinde bulunan cadde, sokak ve bulvarlarda faaliyet gösteren esnaf denetlendi. Yapılan kontrollerde kaldırım işgali yapan iş yeri sahipleri, uyarıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, kaldırım işgallerinin görüntü kirliliğinin yanı sıra vatandaşların kaldırımda yürümesine engel olduğunu belirtti. Altunok, kaldırım işgallerine izin vermeyeceklerini ve bu konuda denetimlerin süreceğini kaydetti.???????

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