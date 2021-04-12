SİLİFKE'DEKİ KISKANÇLIK CİNAYETİ İLGİLİ 3 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika

MERSİN'in Silifke ilçesinde kıskançlık nedeniyle Berrin Dalyanoğlu Keskin'i (56) taşla vurup, öldürdükten sonra ellerini arkadan bağlayıp, su kuyusuna attığı öne sürülen komşuları E.İ., kocası A.İ. ve A.E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İlçeye bağlı Mukaddem Mahallesi'nde oturan 2 çocuk annesi Berrin Dalyanoğlu Keskin, 30 Mart Salı günü yayla evi kiralamak için Mara Mahallesi'ne gitti. Kendisinden bir daha haber alamayan ailesi, 2 Nisan'da jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, Keskin'in bulunması için çalışma başlattı. Berrin Dalyanoğlu Keskin'in cep telefonun, geçen yıl kiraladığı yayla evine yakın bir bölgede sinyal verdiğini tespit eden jandarma, arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. AFAD ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda, yayla evinin yakınındaki bir su kuyusunun ağzındaki taşlarının yerinden söküldüğü belirlendi. İçerisinde az miktarda su olan kuyuda yapılan kontrolde, Berrin Dalyanoğlu Keskin'in cansız bedeni bulundu. Keskin'in cesedinin üzerinin taşlarla kapatılmaya çalışıldığı tespit edildi.

CESET VE EVDE BULUNAN İPİN BENZERLİĞİ CİNAYETİ AYDINLATTI

Jandarma Suç Araştırma ve Olay Yeri İnceleme ekiplerince yürütülen çalışmada, Keskin'in en son görüştüğü kişiler saptandı. Keskin'in en son telefon görüşmesini komşusu E.İ. isimli kadınla yaptığı belirlendi. E.İ.'nin evine giden ekipler, Keskin'in ellerinin bağlı olduğu iple benzerlik gösteren ipin parçasını ele geçirdi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, E.İ ile birlikte eşi A.İ.'yi gözaltına aldı. E.İ., jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf ederek, Keskin'i kocasından kıskandığı için başına taşla vurarak öldürdükten sonra su kuyusuna attığını itiraf etti. E.İ.'nin ifadelerinden yola çıkan ekipler, cinayete karıştığı belirlenen komşuları A.E.'yi de gözaltına aldı.

Jandarmadaki sorguları tamamlanan E.İ., kocası A.İ. ve A.E, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.