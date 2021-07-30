Silifke'deki orman yangınına müdahale sürüyor - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde dün çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

İlçede dün sabah saatlerinde ilk olarak Boğsak mevkisinde başlayan ardından Işıklı, Hırmanlı ve Yeşilovacık mahallelerine sıçrayan orman yangını şiddetli rüzgar nedeniyle etkisini artırdı.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale araçlarınca (TOMA) sürdürülüyor.

Yangın nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatılan Mersin- Antalya kara yolunda polis ve jandarma ekipleri önlem aldı.

Ekipler, sürücüleri güvenli yollara yönlendirdi.

Yangının etkili olduğu mahallelerde elektrik kesintisi de yaşandı.

"Mahallelerimizi boşalttık, boşaltmaya da devam ediyoruz"

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, AA muhabirine, alevlerin, birçok noktada etkisini sürdürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Gece saatlerinde rüzgarın artmasıyla yangınlar kontrolden çıktı. Mahallelerimizi boşalttık, boşaltmaya da devam ediyoruz. Otellerimizi de tahliye ettik. İnsanlarımızın can güvenliğini emniyete alıyoruz. Silifke'deki tesislerimizi hazırladık. Vatandaşları misafir olarak buralara yönlendiriyoruz. Rüzgarın durmasıyla biraz daha normale döneriz diye bekliyoruz ama gerçekten çok kötü bir durum."