Silifke eriğinin kilogramı 40 liraya düştü - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde mart ayında ilk çıktığında kilogramı 200 liraya kadar alıcı bulan eriğin kilogram fiyatı 40 liraya kadar düştü.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin birçok mahallesinde örtü altı erik hasadının devam ettiğini belirtti.

Silifke'de yetişen eriğin gerek erkenci olmasından gerek görünümü ve lezzetiyle tüketiciler tarafından talep edildiğini belirten Doygun, "Eriğin fiyatı sezonu açtığımız sırada 200 liraydı. Şu an koronavirüsten dolayı kilogramı 40 liraya kadar düştü." diye konuştu.

Erik üreticisi Mustafa Kucur ise koronavirüs tedbirlerini alarak hasada devam ettiklerini ve eriklerin iç piyasadan alıcı bulduğunu kaydetti.