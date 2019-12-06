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Silifke Kaymakamı Emiroğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Silifke Kaymakamı Emiroğlu, AA'nın

Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Emiroğlu, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları değerlendirdi.

Emiroğlu, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Ozan Efeoğlu'nun "Kirpi yavrusu", spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafların çok anlamlı ve güzel olduğunu ifade eden Emiroğlu, "Hepsinde güzel emekler var. Bizlerin ekranda gördükleri farklı ama onların o anları çekerken yaşamaları çok daha farklı. Seçim yapmak zor olsa da ben de beğendiklerimi seçtim." diye konuştu.

Mustafa Yalçın, Behçet Alkan, Silifke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:30 Kaynak: AA
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