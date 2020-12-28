Silifke Kaymakamı Nazlı'dan esnaf ziyareti - Son Dakika

Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, ilçede faaliyet gösteren sebze ve meyve halindeki esnafı ziyaret etti.

Nazlı, beraberindeki Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok ve Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar ile ziyarette bulundukları esnafla sohbet etti.

Burada konuşan Nazlı, Silifke'nin tarımsal alanda büyük bir üretim potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Kaymakam Nazlı, Mükerrem Toker Aşevi'nde de incelemelerde bulundu.