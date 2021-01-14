Silifke Kaymakamı Nazlı'dan hizmet ve proje değerlendirmesi - Son Dakika

Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, katıldığı Doğu Dağlık Kilikya Bölgesi Soyut ve Somut Kültürün Birlikte Yaşatılması tanıtım toplantısı sonrası gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Mersin Valisi Ali İhsan Su başkanlığında Mersin'de yapılan toplantıda Silifke ile ilgili önemli projelerin ele alındığını dile getiren Nazlı, "Toplantı sonrası Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Valap Seçer ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru'yu da ziyaret ettik. 2021 yılı içerisinde ilçemizde yapacakları çalışmalar ve yeni projeleri hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Ziyaretimizde ayrıca Valiliğimiz, Silifke Belediyemiz, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün ortak olduğu ve Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan 2 yıl sürecek Uzuncaburç Antik kenti Çevre Düzenleme ve Taşınmaz Kültür Varlıkları Röleve Restorasyon fizibilite projesi, Doğu Dağlık Kilikya Bölgesi Soyut ve Somut Kültürün Birlikte Yaşatılması projesi ve Mersin Su Sporları ve Yaşam Merkezi konulu projelerle ilgili olarak bilgi alışverişinde bulunduk." diye konuştu.