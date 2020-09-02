Silifke Kaymakamı Nazlı, Kıbrıs Şehitliği'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, ilçedeki Kıbrıs Şehitliği'nde incelemede bulundu.

Silifke Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Nazlı ve Belediye Başkan vekili Sadık Altunok, Çamdüzü mevkisindeki Kıbrıs Şehitliği'ni ziyaret etti.

Nazlı ve Altunok, şehitlikteki hatıra ormanı ve anıtta incelemede bulundu, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Nazlı, şehitlikte bakım, onarım ve güzelleştirme çalışmalarının aralıksız devam etmesi gerektiğini belirterek, buradaki çalışmaları yakından takip edeceğini kaydetti.

Belediye Başkan vekili Sadık Altunok ise Mehmetçiklerin adlarının burada yaşatılmasının önemli olduğunu vurguladı.