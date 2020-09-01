Silifke Kaymakamı Nazlı, tarım işçilerini ziyaret etti - Son Dakika

Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, tarım işçilerini ziyaret etti.

Nazlı, Kocaoluk Mahallesi'ndeki çilek tarlasında çalışan işçilerle bir araya geldi.

Çalışanlarla sohbet eden Nazlı, bir süre tarlada çilek topladı.

Nazlı, yaptığı açıklamada, ilçede tarımın önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, yapılan çalışmalardan dolayı tarım işçilerine teşekkür etti.