Silifke-mut karayolunda aşırı yağışlar nedeniyle yol çöktü-2 - Son Dakika

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Silifke-mut karayolunda aşırı yağışlar nedeniyle yol çöktü-2
6 saat önce
Silifke-Mut karayolunda aşırı yağışlar nedeniyle yol çöktü-2.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:08 Kaynak: DHA
Silifke- Mut karayolunda aşırı yağışlar nedeniyle yol çöktü-2
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