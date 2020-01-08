Silifke-mut karayolunda aşırı yağışlar nedeniyle yol çöktü-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silifke-mut karayolunda aşırı yağışlar nedeniyle yol çöktü-2 - Son Dakika

Silifke-mut karayolunda aşırı yağışlar nedeniyle yol çöktü-2

6 saat önce

Silifke-Mut karayolunda aşırı yağışlar nedeniyle yol çöktü-2.

Silifke- Mut karayolunda aşırı yağışlar nedeniyle yol çöktü-2

Silifke-mut karayolunda aşırı yağışlar nedeniyle yol çöktü-2

Silifke, Mut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:08 Kaynak: DHA
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