Silifke-mut karayolunda aşırı yağışlar nedeniyle yol çöktü-3 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silifke-mut karayolunda aşırı yağışlar nedeniyle yol çöktü-3 - Son Dakika

Silifke-mut karayolunda aşırı yağışlar nedeniyle yol çöktü-3

6 saat önce

Silifke-Mut karayolunda aşırı yağışlar nedeniyle yol çöktü-3 (Denizden çıkan odunları topladılar)

Silifke- Mut karayolunda aşırı yağışlar nedeniyle yol çöktü-3 (Denizden çıkan odunları topladılar)

Silifke-mut karayolunda aşırı yağışlar nedeniyle yol çöktü-3

Silifke, Mut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:04 Kaynak: DHA
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