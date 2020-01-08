Silifke-mut karayolunda aşırı yağışlar nedeniyle yol çöktü-3 - Son Dakika

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Silifke-mut karayolunda aşırı yağışlar nedeniyle yol çöktü-3
6 saat önce
Silifke-Mut karayolunda aşırı yağışlar nedeniyle yol çöktü-3 (Denizden çıkan odunları topladılar)
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:04 Kaynak: DHA
Silifke- Mut karayolunda aşırı yağışlar nedeniyle yol çöktü-3 (Denizden çıkan odunları topladılar)
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