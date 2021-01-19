Silifke'nin bisiklet ve motosiklet müzesi - Son Dakika

Silifke'nin bisiklet ve motosiklet müzesi

19.01.2021 10:27

- Silifke'nin bisiklet ve motosiklet müzesi Müzede 75 yıllık bisiklet ve motosikletler sergilenecek Mersin'in Silifke ilçesinde Türkmen Halk Kültür Derneğinin çalışmalarıyla köy konağına dönüştürülen atıl durumdaki okul müzeye dönüştürülerek bisiklet ve motosiklet müzesi haline getirildi.

- Silifke'nin bisiklet ve motosiklet müzesi

Müzede 75 yıllık bisiklet ve motosikletler sergilenecek

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde Türkmen Halk Kültür Derneğinin çalışmalarıyla köy konağına dönüştürülen atıl durumdaki okul müzeye dönüştürülerek bisiklet ve motosiklet müzesi haline getirildi.

Silifke Türkmen Halk Kültür Derneği Başkanı Kerim Parlatan tarafından Ulugöz Mahallesinde atıl durumdaki okul Silifke Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğünün olurlarıyla müzeye dönüştürüldü.

75 yıl önce kullanılan hurda halindeki bisiklet ve motosikletler müzeye konuldu. Parlatan, Silifke ve çevresinde bulduğu atıl durumdaki bisiklet ve motosikletleri toplayıp müzede meraklılar için sergileyecek.

Görenleri eskiye götüren ve o yıllarda kullanılan bisiklet ve motosikletlerin vatandaşların ilgi odağı haline geleceğini belirten Parlatan, Türkiye'de bir ilke imza attıklarını belirtti.

Silifke'de kültürel faaliyetlerde öncü ve örnek olduğunu belirten Kerim Parlatan, "Memleketimizde eksik olan kültürel faaliyetlerde öncü ve örnek olmak istedim. Bu çalışmalarımızda daha önce terk edilmiş köy ve mahalle okullarını alarak restore edip köy konağı haline getirdik. Yöremizin değerli bisikletlerini ve motosikletlerini bir araya getirerek müze haline dönüştürdük. Çünkü bizim yaptığımız bu çalışmaları gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras olacaktır. Sizler de biliyorsunuz eski köy okullarımız terk edilerek atıl duruma düştü. Kaymakamlığımız ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte bizlere destek verdiler. Atıl durumda ki okulları bize tahsis ettiler. Bizde gelecek nesillere taşımaya çalışıyoruz. 75 yıllık motosiklet ve bisikletleri alarak Türkiye'de bir ilke imza attık. Gönüllü bir kültür elçisi olarak müzemizi daha geniş tutacağız. Covid nedeniyle aksamalar yaşandı. Ama pandemi bittiğinde buraları vatandaşlarımızın hizmetine açacağız" dedi.

Silifke'nin bisiklet ve motosiklet müzesi
Silifke'nin bisiklet ve motosiklet müzesi
Silifke'nin bisiklet ve motosiklet müzesi
Silifke'nin bisiklet ve motosiklet müzesi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Silifke'nin bisiklet ve motosiklet müzesi - Son Dakika


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