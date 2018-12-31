Son Dakika Haberleri: Silifke Sydv Mütevelli Heyetine Yeni Üyeler Seçildi

Silifke Sydv Mütevelli Heyetine Yeni Üyeler Seçildi

37 dakika önce

Silifke Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), 2019 yılı faaliyet döneminde görev yapacak mütevelli heyetine 2 muhtar üye seçildi.

Silifke Sydv Mütevelli Heyetine Yeni Üyeler Seçildi, System.String[]
Silifke Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), 2019 yılı faaliyet döneminde görev yapacak mütevelli heyetine 2 muhtar üye seçildi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yapılan seçimde, mütevelli heyette görev almak için Ovacık Mahallesi Muhtarı Erol Kaya ve Ulugöz Mahallesi Muhtarı İlyas Çağıl aday oldu. Başka aday çıkmaması üzerine Kaya ve Çağıl mütevelli heyetine seçildi.

Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, burada yaptığı konuşmada, Silifke Kaymakamlığına bağlı bulunan her kurum ve müdürlüğün vatandaşların hizmetinde olduğunu belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:25 Kaynak: AA

Ovacık Mahallesi, Silifke, Güncel
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