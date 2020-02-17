Silifke-Taşucu Meslek Yüksekokulu Ruslara Türkçe eğitim veriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silifke-Taşucu Meslek Yüksekokulu Ruslara Türkçe eğitim veriyor - Son Dakika

Silifke-Taşucu Meslek Yüksekokulu Ruslara Türkçe eğitim veriyor

6 saat önce

Selçuk Üniversitesi Silifke-Taşucu Meslek Yüksekokulu bünyesinde, Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi'nde yapımı süren nükleer santralde görevli Ruslara Yüksekokul Müdürü Prof. Dr.

Silifke-Taşucu Meslek Yüksekokulu Ruslara Türkçe eğitim veriyor, System.String[]

Selçuk Üniversitesi Silifke- Taşucu Meslek Yüksekokulu bünyesinde, Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi'nde yapımı süren nükleer santralde görevli Ruslara Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Şeker'in girişimleri ve Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü onayıyla Yüksekokul bünyesinde Türkçe eğitimler verilmeye başlandı.


Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü öğretim elemanlarından Öğretim Görevlisi Turgay Akduruş tarafından A1 temel kullanıcı düzeyinde eğitimlerin verildiği, 20 Rus'un bu eğitimlerden faydalandığı belirtildi.


Silifke-Taşucu Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Şeker, eğitimlerin, Silifke ve Taşucu'nda yaşayan yerleşik Rus vatandaşlarının günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine, kendilerini temel düzeyde ifade etmelerine ve bölge halkı ile kaynaşmalarına yardımcı olması amacıyla bu eğitimlerin verildiğini belirtti.


Şeker ayrıca, bölge turizmine de katkı sunması beklenen derslerde kursiyerlere Türk dili ve kültürü ile bölge turizmi ve Silifke tarihine ilişkin bilgiler de verildiğini söyledi. - MERSİN

Selçuk Üniversitesi, Silifke, Gülnar, Taşucu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:09 Kaynak: İHA
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