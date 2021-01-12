Silifke TSO'dan 60 öğrenciye tablet desteği - Son Dakika

Silifke TSO'dan 60 öğrenciye tablet desteği

12.01.2021 10:59
Silifke TSO'dan 60 öğrenciye tablet desteği, System.String[]

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), uzaktan eğitim sürecinde erişim sorunu yaşayan öğrencilere ulaştırılmak için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 60 tablet bilgisayar desteğinde bulundu.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), uzaktan eğitim sürecinde erişim sorunu yaşayan öğrencilere ulaştırılmak için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 60 tablet bilgisayar desteğinde bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında Silifke TSO tarafından temin edilen 60 klavyeli tablet bilgisayar, öğrencilere dağıtılmak üzere Kaymakam Namık Kemal Nazlı ile Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Çiftçi'ye teslim edildi.

Kaymakam Nazlı, toplantı salonunda düzenlenen törende, geleceğin teminatı çocuklar için eğitime yapılan her türlü yatırımın insana yapılmış yatırım olduğunu belirtti.

Yüz yüze eğitime ara verildiği bu dönemde TOBB ve Silifke TSO'nun öğrencileri unutmadığını kaydeden Nazlı, "Belirlenen ihtiyaç sahibi 60 öğrencimize tablet hediye edip eğitime verdikleri destek ve geleceğe yaptıkları güzel yatırım için oda başkanı Nurettin Kaynar ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Oda başkanı Kaynar da hiçbir çocuğun eğitimden mahrum kalmasını istemediklerini belirtti.

Türkiye, Silifke, Tablet, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Silifke TSO'dan 60 öğrenciye tablet desteği - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Savunma Sanayii ihalelerini sızdıran 6 kişi gözaltına alındı Dembele ayrılınca, Slimani Lyon'a imza atacak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 30 milyon lira teklif edilen 'dünyanın en saçma binası'nı yıkacak Melek İpek'le ilgili kahreden detay! Tıp yerine evliliği seçip koca katili oldu Meteoroloji güzel haberi verdi! İstanbul 4 gün boyunca kara teslim Türkiye'nin ilk milli helikopter motorunun ikincisi de başarıyla çalıştırıldı Son Dakika! TEM Otoyolu'nda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi Ünlü oyuncu Mustafa Avkıran, Çukur dizisine veda etti
Monaco, Galatasaray'ın Onyekuru için kiralama teklifini reddetti Monaco, Galatasaray'ın Onyekuru için kiralama teklifini reddetti         
10:21
1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu 1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu         
09:58
Polisten kaçarken katil oldu! O anlar güvenlik kamerasında Polisten kaçarken katil oldu! O anlar güvenlik kamerasında         
09:51
Son Dakika! Türkiye beşik gibi sallanıyor! Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Türkiye beşik gibi sallanıyor! Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem         
09:39
Trans bireyle birlikte olduğu ileri sürülen Berk Oktay, hakkındaki iddiaları yalanladı Trans bireyle birlikte olduğu ileri sürülen Berk Oktay, hakkındaki iddiaları yalanladı         
09:25
Polisin Polisin "Zehirli olabilir" diye uyardığı balıkları tutmaya devam eden vatandaşlar pes dedirtti         
09:15
Uzman isimden korkutan senaryo: Küresel ısınma nedeniyle böcekleri yemeye başlayabiliriz Uzman isimden korkutan senaryo: Küresel ısınma nedeniyle böcekleri yemeye başlayabiliriz         
08:51
WhatsApp'ın tepki çeken gizlilik kararı sonrası herkes Mark Zuckerberg'in bu videosunu paylaşıyor WhatsApp'ın tepki çeken gizlilik kararı sonrası herkes Mark Zuckerberg'in bu videosunu paylaşıyor         
08:25
Türkiye koronavirüs aşılamasına başlıyor! Aşı yapılacak vatandaşlardan 'Rıza belgesi' alınacak Türkiye koronavirüs aşılamasına başlıyor! Aşı yapılacak vatandaşlardan 'Rıza belgesi' alınacak         
08:05
Genç oyuncular Dilara Aksüyek ve Onur Bay kural tanımadı Genç oyuncular Dilara Aksüyek ve Onur Bay kural tanımadı         
07:35
Evini temizletmek için çağırdığı kadına cinsel istismarda bulunup darbetti Evini temizletmek için çağırdığı kadına cinsel istismarda bulunup darbetti         
07:27
Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yakınlaşması aşk dedikodularını alevlendirdi Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yakınlaşması aşk dedikodularını alevlendirdi         
00:17
Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti         
23:09
Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu         
22:41
Sunucu Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi Sunucu Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi         
21:04
Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi         
20:19
Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan "Sağlıkçılar varken neden sen oldun" tepkilerine cevap         
12:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2021 11:14:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Silifke TSO'dan 60 öğrenciye tablet desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei