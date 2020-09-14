Silifke'ye özel posta pulu basıldı - Son Dakika

PTT Mersin Başmüdürlüğünce, Silifke ilçesinin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla özel posta pulu bastırıldı.
Silifke Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, PTT Mersin Başmüdürü Kağan Uysal, Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok'u makamında ziyaret etti.
Uysal, ziyarette ilçeye özgü basılan özel pulların çerçeveli fotoğraflarını Altunok'a hediye etti.
Altunok, posta pullarının ilçenin tanıtımına katkı sunacağını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 10:45 - Kaynak: AA
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