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Silifkeli kadınlar, en güzel batırığı yapmak için yarıştı

24 dakika önce

Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali etkinlikleri kapsamında 'En Güzel Batırık Yarışması' düzenlendi.

Silifkeli kadınlar, en güzel batırığı yapmak için yarıştı, System.String[]
Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali etkinlikleri kapsamında 'En Güzel Batırık Yarışması' düzenlendi.

Etkinlik içerisinde festivale, yurt içinden ve yurt dışından katılan halk oyunları ekipleri ve davetlilere belediye personelleri tarafından yapılan batırıklar ikram edildi.

Göksu Parkı Aile Çay Bahçesinde düzenlenen yarışmada batırığın temizliği, lezzeti ve aroması, renk ve kokusu, kıvamı, malzemenin niteliği, servis şekli, kullanılan kaplar dikkate alınarak değerlendirme yapıldı.

Yarışma öncesi festivale misafir olarak katılan KKTC, Kazakistan ve Bulgaristan gibi Halk Dansları Toplulukları izlenmeye değer gösterilerini sundular. Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, batırık yarışmasına katılan bütün yarışmacılara ve davetlilere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Dördüncüye Jüri Özel Ödülünün verildiği yarışmada üçüncüye 300, ikinciye 200, Silifke'nin en güzel batırık yarışmasının birincisi Pervin Kozak'a ise 500 TL para ödülü verildi. Birinciye ödülünü ve katılım belgesini ise MHP Silifke İlçe Başkanı Levent Nogay verdi. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:55 Kaynak: İHA
Çay, Göksu, Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali, Silifke, Güncel
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