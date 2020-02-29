Silifkeli şehit Uzman Çavuş, yağmur altında son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden biri olan Piyade Uzman Çavuş Osman Ak, memleketi Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Silifke Anıt meydanında Şehit Osman Ak için tören düzenlendi. Sağanak yağmura rağmen binlerce vatandaşın son yolculuğuna uğurladığı Şehit Osman Ak, Silifke Anıt Meydanında düzenlenen törenin ardından baba ocağı Yeğenli Mahallesi'nde toprağa verildi.

Şehidin Ağabeyi Uzman Çavuş Coşkun Ak, törene üniforması ile katıldı. Kaymakam Ersin Emiroğlu, Şehidin Babası Muhammet ve Ağabeyi Coşkun Ak'ın elini tören boyu hiç bırakmayarak, destek olmaya çalıştı.

Törene, Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Baki Şimşek, Kültür Turizm Bakan Yardımsıcı İlhan Çabukol, Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, MHP İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli, Askeri erkan ve binlerce vatandaş katıldı.

Şehit töreninde vatandaşlar, Türk Bayrağı açıp "Her Türk Asker Doğar", Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez", "Askere Uzanan Eller Kırılsın", sloganları attılar.