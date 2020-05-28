Silifkeli turizmciler, salgın sonrası sezona hazır - Son Dakika

Silifkeli turizmciler, salgın sonrası sezona hazır

Silifkeli turizmciler, salgın sonrası sezona hazır Otel işletmecileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından gelecek turizmde normalleşme haberlerini bekliyor.

Silifkeli turizmciler, salgın sonrası sezona hazır

Otel işletmecileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından gelecek turizmde normalleşme haberlerini bekliyor.

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde turizmciler, korona virüs salgınında normalleşmeye başlanmasıyla sezona umutla hazırlanıyor. Otel işletmecileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından gelecek turizmde normalleşme haberlerini bekliyor.

Silifke'de çoğunluğu butik otellerden oluşan konaklama tesisleri, bu yıl gecikmeli de olsa yeniden yaz sezonu hazırlıklarına başladı. İç ve dış tadilatlar sürerken, faaliyetlerini müşteri azalmasına rağmen devam ettiren oteller de var.

Onlarda özellikle hijyen önlemlerine ağırlık veriyor. Turizmciler alınan önlemlerin etkili olduğunu, turizmde normalleşme sürecine geçileceği umudunun doğduğunu söyledi. Turizmciler birçok turizmcinin de hazırlıklarını tamamladığını dile getirdi.

Silifke ilçesine bağlı Taşucu ve Atakent Mahallelerinde bulunan turistik tesis işletmecileri her şeye rağmen turizm sezonu için hummalı çalışmalara başladılar. Her yıl Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen yerli ve yabancı turisti ağırlayan Silifke'de, Haziran ayı itibariyle hareketlenmeye başlaması beklenen turizm sezonu öncesinde ilçedeki turistik tesislerin işletmecileri umut dolu açıklamalar yaptı.

Tüm dünyada etkili olan korona virüs ile mücadele kapsamında Türkiye'de alınan önlemlerle vaka sayılarında düşüş görüldü. İyileşen hasta sayılarındaki artışla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından normalleşme takvimini açıklaması ve seyahat yasağının kaldırılmasıyla Silifkeli turizmciler de sezona 'merhaba' diyebilmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Dünyada ve Ülkemizde mart ayında başlayan korona virüs salgını nedeniyle sektörlerin içinde en çok turizm sektörünün etkilendiğini belirten Silifke Turizm Derneği Başkanı Ali Küçük, "Bu süreçte bütün turizmciler yaz ayını ve normalleşme sürecini bekliyorlar. Şuanda da biz Silifkeli turizmciler olarak hazırız. Bütün otellerimiz, yatlarımız, pansiyonlarımız, yazlık villalarımız, kamp alanlarımız, su sporlarımız ve rafting gibi bunların hepsi sezon hazırlıklarını yaptılar. Turizm Bakanlığımızın yayınlayacağı normalleşme genelgesiyle, sosyal mesafe kurallarına uyarak çalışmaya hazırız. Sosyal mesafe kurallarına göre hazırlıklarımızı tamamladık. İnsanların tatile de psikolojilerini de rahatlatmaya ihtiyaçları var. Bu sebeple Türkiye'deki en uygun yerlerden biri Silifke. Sosyal Mesafeyi koruyarak tatil yapılabilecek en önemli ve tek yerin Silifke olduğuna inanıyoruz. Gördüğünüz gibi kesintisiz bir şekilde kum olarak dünyada sıralaması olan 36 kilometrelik bir kumsala sahibiz. Bu kumsalda dileğimiz kadar sosyal mesafeyi ayarlayarak misafirleri ağırlayabilir, kum plajlarda denize girebilirler. Aynı zamanda küçük butik oteller, pansiyonlar, yazlık villalar bunlarda yine sosyal mesafeyi koruyarak konaklama olanaklarıdır. Yayla, orman, kamp olarak da butik tatil yapılabilir. Her hangi bir tehlike olmadan kafaları rahat bir şekilde misafirlerimiz tatillerini yapabilirler. Yeni dönem turizm anlayışında 1,5 metre kişiler arasında sosyal mesafe olması gerekiyor. Ama bizim o kadar büyük plajlarımız var ki bunu 1,5 metre değil, 2 metre, 3 metre, 5 metre mesafeyi uygulayarak bu plajlardan faydalanabilirsiniz. Kısıtlamalar kalkınca misafirlerimizi cennet ülkemizin en nadide turizm merkezi olan Silifke'ye davet ediyorum" dedi.

Silifkeli turizmciler, salgın sonrası sezona hazır

Silifke, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 10:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Silifkeli turizmciler, salgın sonrası sezona hazır - Son Dakika Ekonomi

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