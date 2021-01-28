Silik bir ifade (BİLGE KURU) - Son Dakika

Silik bir ifade (BİLGE KURU)

28.01.2021 08:47
Silik bir ifade (BİLGE KURU), System.String[]

Bunu öğrendiği an, kadının şık olmaması mümkün değildir.

Bunu öğrendiği an, kadının şık olmaması mümkün değildir.

Aksi halde 'silik' bir görüntü kaçınılmaz olur. İşte size şahane bir örnek...

Kara sarı olan bir teni, saç renginden makyaja, kıyafete kadar aynı tonlarla bezerseniz, aynen böyle silik bir ifadeyle dolaşırsınız. Burada Bilge Hanım'ın sadece ayakkabılarını görüyoruz, çünkü üst tarafta tüm tonlar o kadar iç içe geçmiş ki, bu hata kendisini teknik deyimle "etkisiz eleman" yapmış. Acilen saç rengini ve giyim tonlarını değiştirmeli.

Ve tulumu hayatından komple çıkarmalı. Tenine uyumlu renkleri giymeye başladığı zaman yaşayacağı değişime kendisi bile inanamayacak.

Silik bir ifade (BİLGE KURU)

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Silik bir ifade (BİLGE KURU) - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

42 gündür kayıp olan kadının cesedi çuval içinde ormanlık alanda bulundu Göttingen Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Metin Tolan seçildi Cemaat liderinin konut arazisine defnedilen cenazesinin mezarlığa taşınması sırasında ortalık karıştı Meteoroloji uyardı: 36 ilde kar yağışı bekleniyor Son Dakika: Bakan Koca'dan Bilim Kurulu sonrası kısıtlama mesajı: Kontrolsüz gevşeme dalgalanmalara yol açabilir Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü Nesrin Cevadzade diziden ayrılıyor mu? Yasak Elma'nın fragmanı kafaları karıştırdı Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti
Savunma sanayi köstebeğinin özel kasasından 13 milyon lira daha çıktı: Bitcoin'den kazandım Savunma sanayi köstebeğinin özel kasasından 13 milyon lira daha çıktı: Bitcoin'den kazandım         
08:27
Manchester United, Premier Lig'de 13 maç sonra kaybetti Manchester United, Premier Lig'de 13 maç sonra kaybetti         
02:05
İtalya Kupası'nda Spal'ı 4-0 yenen Juventus yarı finale yükseldi İtalya Kupası'nda Spal'ı 4-0 yenen Juventus yarı finale yükseldi         
00:59
BBC canlı yayınında cinsel fantezi oyuncağı skandalı BBC canlı yayınında cinsel fantezi oyuncağı skandalı         
00:49
Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendisini öldürdü Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendisini öldürdü         
21:58
Dünyaca ünlü yıldız Halsey, Türk senarist Alev Aydın'dan hamile kaldı Dünyaca ünlü yıldız Halsey, Türk senarist Alev Aydın'dan hamile kaldı         
21:24
Güzel model Anna Falchi, Lazio şampiyon olursa tamamen soyunacak Güzel model Anna Falchi, Lazio şampiyon olursa tamamen soyunacak         
20:45
İran, nükleer tesislerine saldırı tehdidinde bulunan İsrail'i uyardı: Hayfa ve Tel Aviv'i yerle bir ederiz İran, nükleer tesislerine saldırı tehdidinde bulunan İsrail'i uyardı: Hayfa ve Tel Aviv'i yerle bir ederiz         
20:21
Yeni arabası ile 2 geyiğe çarpan adam, aynı gün milyoner olduğunu öğrendi Yeni arabası ile 2 geyiğe çarpan adam, aynı gün milyoner olduğunu öğrendi         
18:19
Polis memuru ve öğretmen eşinin ölümünde korkunç detay! Çatıdan düşen buz kombinin bacasını çıkarmış Polis memuru ve öğretmen eşinin ölümünde korkunç detay! Çatıdan düşen buz kombinin bacasını çıkarmış         
17:13
MAK araştırmadan yılın ilk anketi! MHP ve HDP baraj altı kaldı, İYİ Parti'deki yükseliş dikkat çekti MAK araştırmadan yılın ilk anketi! MHP ve HDP baraj altı kaldı, İYİ Parti'deki yükseliş dikkat çekti         
16:54
Pelin Akil'den üçüncü çocuk için eşine bomba gönderme Pelin Akil'den üçüncü çocuk için eşine bomba gönderme         
16:50
Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu         
16:25
İşsizlikten isyan eden ünlü model İşsizlikten isyan eden ünlü model "Aklımı kaybediyorum" diyerek pencere önünde üstsüz poz verdi         
13:47
Dört yıl önce kaybolan kardeşini arayan ağabey, Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı Dört yıl önce kaybolan kardeşini arayan ağabey, Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı         
12:58
Abisini darbeden adamla hesaplaşmak isteyen liseli genç, 4 kurşunla can verdi Abisini darbeden adamla hesaplaşmak isteyen liseli genç, 4 kurşunla can verdi         
12:08
Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı         
11:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2021 08:51:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Silik bir ifade (BİLGE KURU) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei