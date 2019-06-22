Silikon maske kullanarak Fransız bakanı taklit eden dolandırıcı 80 milyon euro topladı
1 saat önce
Gilbert Chikli isimli bir dolandırıcı, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın silikon maskesini kullanarak, görüntülü telefondan konuştuğu iş adamlarından 80 milyon euro topladığı ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 03:53
Gilbert Chikli isimli bir dolandırıcının, Fransa
Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın silikon maskesini kullanarak, görüntülü telefondan konuştuğu iş adamlarından 80 milyon euro topladığı ortaya çıktı.
Fransız basınında yer alan haberlere göre, Ukrayna
'da tutuklanan ve Fransa'ya iade edilen zanlı, dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı suçlarından yargılanacak.
Tüm dünya diken üstünde izliyor! İran'dan ABD'ye askeri saldırı uyarısı
Boris Johnson'ın sevgilisiyle yaşadığı evden çığlıklar yükseldi, komşuları polis çağırdı
Trump 2020 seçim kampanyasını başlattı!
Hindistan, Umman ve Basra Körfezi'ne savaş gemileri gönderdi