Son Dakika Haberleri: Silikon Vadisi'nde Bir Türk...

Silikon Vadisi'nde Bir Türk...

1 saat önce

Dünyanın teknoloji merkezi Silikon Vadisi'nin önemli şirketlerinden biri olan Magic Leap'te Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik alanlarında yapmış olduğu çalışmalarla adını duyuran Emre Tanırgan, Paradidle VR Davul projesini tanıttı.

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Dünyanın teknoloji merkezi Silikon Vadisi'nin önemli şirketlerinden biri olan Magic Leap'te Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik alanlarında yapmış olduğu çalışmalarla adını duyuran Emre Tanırgan, Paradidle VR Davul projesini tanıttı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:15 

Silikon Vadisi, Ekonomi
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