Silikonları bile çaldılar - Son Dakika
Üye Girişi

Silikonları bile çaldılar

07.04.2022 12:29
Silikonları bile çaldılar

Afyonkarahisar'ın 3 ilçesinde yapıştırıcı silikon dahil elektrik telleri çalan 8 kişi jandarmanın gerçekleştirdiği operasyon ile yakalandı.

Afyonkarahisar'ın 3 ilçesinde yapıştırıcı silikon dahil elektrik telleri çalan 8 kişi jandarmanın gerçekleştirdiği operasyon ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ve Sandıklı İlçe Jandarma ekipleri tarafından Sandıklı ilçesi Koçhisar köyü, Hocalar ilçesi Akçadere köyü ve Kızılören ilçesi Yenibelkavak köyünde meydana gelen hırsızlık olaylarında (250) adet yapıştırıcı silikon, çok miktarda kesilerek yakılmış halde elektrik kablosu, dikenli tel ve demir çubuklar ele geçirildi. Olayın ardından inceleme başlatan ekipleri A.S., S.Y., H.Ö.Ö., O.T., M.T., S.A., T.A. ve B.S., isimli şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.

Ele geçirilen malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

(Ali Bayar-İHA)

Silikonları bile çaldılar

YORUMLAR
500
Osmaniye'de yağma suçundan aranan hükümlü yakalandı Osmaniye'de yağma suçundan aranan hükümlü yakalandı Osmaniye'de bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık yapan zanlılar yakalandı Osmaniye'de bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık yapan zanlılar yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Karahisar, Jandarma, Hisarcık, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Silikonları bile çaldılar - Son Dakika


Son Dakika
12:27 Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek
12:15 Define aramak için kaçak kazı yapan adam, hayatını kaybetti
12:07 Saçlarını kısacak kesiyorlar: Ukraynalı kadınlar, Rus askerlerin tecavüzünden böyle kurtulmayı umuyor
12:05 Serbest kalmasını 8 kurban keserek kutlayan avukatın sevinci uzun sürmedi
11:57 Ali Koç'un da sabrı kalmadı! Fenerbahçe'de Mesut Özil hikayesi bitiyor
11:55 Putin'den yeni hamle: Kızlarına yaptırım uygulanınca, yaptırımdan korumak için sevgilisini şirket künyesinden çıkardı
11:43 Ulaşım zammını turnikelerden atlayarak protesto ettiler
11:32 Safiye Soyman, canlı yayında Seda Sayan'a nikah için aldığı hediyeyi anlattı
11:26 Macaristan da, Ukrayna-Rusya arasında arabuluculuğa soyundu: Orban, Putin ve Zelenski'yi Budapeşte'ye davet etti
11:22 7 Nisan Perşembe günü dolar 14,75'ten alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 12:37:20. #1.12#
SON DAKİKA: Silikonları bile çaldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement