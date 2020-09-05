Şilili arama kurtarma ekibi Beyrut'taki çalışmalarını sonlandırdı - Son Dakika

Beyrut Limanı'nda geçtiğimiz ay yaşanan patlamadan 1 ay sonra, yıkılan bir binanın enkazında canlı olabileceğine ilişkin alınan sinyalin ardından çalışmalarına başlayan Şili'den gelen kurtarma ekibi, arama kurtarma çalışmalarını sonlandırdı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamadan 30 gün sonra Şili'den gelen arama kurtarma ekiplerine ait köpekler enkaz altında canlı bir kişinin olabileceğine dair sinyal vermişti. Beyrut'taki arama kurtarma çalışmaları, Şili'den gelen arama kurtarma ekibinin yıkılan binanın enkazında bir kişinin olabileceğine dair sinyal almalarının ardından başlatılmıştı.

Kurtarma ekibinin Çarşamba gecesi olay yerine gittiği sırada arama köpeği, enkaz altında biri olabileceği sinyali verdi. Perşembe günü de aynı noktaya giden arama köpeği, bir kez daha aynı sinyali verdi. Uzman ekip, incelemeler sonucu bölgede enkaz altında kalp atışına ilişkin sinyali aldı. Şili'den gelen ekibin lideri Francisco Lermanda, dün yaptığı açıklamada yerin 3 kilometre altında yavaş bir şekilde nefes alış verişi olduğu ifade ederek, enkaz altındaki nefes alışverişinin canlı birine mi yoksa cansız bedene mi ait olduğuna ilişkin kesin karar vermenin erken olduğunu sözlerine ekledi.

İncelemelerin ardından, arama kurtarma ekibi kalp atışının tespit edildiği noktaya ulaşmak için 3 tünel kazdı.

Ancak daha sonra arama kurtarma ekibinden Nicholas Saade, kalp atışının bir önceki güne ciddi derecede oranla daha yavaş olduğunu dile getirdi.

Yerel kaynaklar, olay yerinde yapılan son incelemelerin ardından herhangi bir sinyal alınamadığını bildirdi. Herhangi bir sinyalin alınmamasının ardından, Şili'den gelen arama kurtarma ekibi dün akşam saatlerinde çalışmalarını sonlandırdı. - BEYRUT